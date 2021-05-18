В СБУ объяснили обыски в доме, где живет Кличко

Фото: ТАСС/Михаил Маркив/пресс-служба президента Украины

В Службе безопасности Украины сообщили, что мэра Киева Виталия Кличко не касаются обыски, которые проводились в доме, где он живет. Об этом пишет УНИАН.

По словам пресс-секретаря ведомства Артема Дехтяренко, проводятся следственные действия в рамках уголовного дела о производстве фальсифицированных нефтепродуктов.

"Детали этой спецоперации мы сообщим позже. Никакого отношения к самому господину Кличко обыски не имеют", – отметил он.

Ранее в подъезд мэра Киева Виталия Кличко ворвались вооруженные люди. По его словам, сам он узнал об этом, когда был на привычной утренней тренировке. Силовики пришли с обыском, но не к Кличко, а в квартиру двумя этажами ниже, где живут бывшие работники оперного театра.