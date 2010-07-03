В Сети высмеяли очередную оговорку Кличко

Пользователи соцсетей высмеяли мэра Киева Виталия Кличко, не сумевшего с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
В беседе с журналистом Кличко запнулся при попытке произнести название организации. "Су-су-су… институт судовых… сссс…эээ”, – произнес он. В итоге выговорить название вуза мэр смог лишь при помощи своего собеседника.
Один из пользователей Сети посоветовал Кличко запустить свой канал на YouTube. "После того как мэр Киева Виталий Владимирович останется без работы, ему стоит запустить свой YouTube-канал "Учимся говорить с Виталием Кличко!". Миллионы просмотров гарантированы!" – написал он.
Еще один пользователь заметил, что это видео "входит в копилку перлов". В Facebook один из комментаторов отметил, что "можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам".
Кличко неоднократно становился объектом насмешек из-за речевых ошибок. Недавно в интернете набрала популярность видеозапись, на которой видно, как мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко в Давосе с трудом пытается выговорить слово digitalization ("цифровизация").
Выступая на экономическом форуме, мэр украинской столицы обсуждал развитие Киева. Его брат Владимир и модератор площадки пытались подсказать ему, но Виталий Кличко запинался и никак не мог выговорить слово. Людей в зале это развеселило.
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