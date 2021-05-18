Кличко сообщил, что в его подъезд ворвались вооруженные люди

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В подъезд мэра Киева Виталия Кличко ворвались вооруженные люди. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По его словам, сам он узнал об этом, когда был на привычной утренней тренировке. В это время "вооруженные люди ворвались в подъезд, ломились в дверь".

Силовики пришли с обыском, но не к Кличко, а в квартиру двумя этажами ниже, где живут бывшие работники оперного театра. Мэр Киева отметил, что сейчас квартира сдается каким-то "врагам государства", из-за чего и состоялся визит сотрудников СБУ.

Ранее стало известно, что Кличко выпустил сборник собственных цитат под названием "Кто не слышал, тот увидит!". Отмечается, что книга тиражом 3 тысячи экземпляров выпущена в подарочном формате.