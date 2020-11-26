Кличко выпустил книгу-цитатник "Кто не слышал, тот увидит!"

14:03
Фото: ТАСС/Danil Shamkin/Ukrinform via ZUMA Wire/ZUMA
Сборник собственных цитат "Кто не слышал, тот увидит!" выпустил мэр Киева Виталий Кличко. Трансляция с презентации велась на его YouTube-канале.
Отмечается, что книга тиражом 3 тысячи экземпляров выпущена в подарочном формате.
"Как давно обещал, я-таки выдал самоироническую книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Мы выдали эту книжку в таком интересном формате – смешном, маленьком, удобном", – отметил Кличко.
В сборник вошли 14 известных высказываний мэра, среди которых: "Мост, который устал", "Хватит шастать без настоятельной потребности", "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине", "Чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть" и другие. Отмечается, что книга проиллюстрирована. По словам автора, так читатель лучше поймет, при каких обстоятельствах была произнесена та или иная фраза.
Градоначальник Киева подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с издателями для увеличения тиража. Также сборник будет доступен в интернете. Стоимость книги не будет высокой, все собранные от продаж средства направят в благотворительный фонд.
"Это первое издание, но мы не исключаем, что будет расширение второго. Тираж будем увеличивать и выпускать вторую серию, третью серию", – сказал Кличко, добавив, что в будущем сборник может выходить на иностранных языках.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко одержал победу на выборах мэра украинской столицы. За него проголосовали 50,5% избирателей, согласно данным киевского горизбиркома. Свой голос в пользу Кличко отдали 365 тысяч человек.
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