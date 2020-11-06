Виталий Кличко одержал победу на выборах в мэры Киева

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Действующий глава Киева Виталий Кличко одержал победу на выборах мэра украинской столицы, передает ТАСС.

За него проголосовали 50,5% избирателей, согласно данным Киевского горизбиркома. Свой голос в пользу Кличко отдали 365 тысяч человек.

Выборы состоялись 25 октября. Результаты проводимых экзит-поллов указывали на то, что Кличко предстоит второй тур с кандидатом от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александром Поповым. Однако действующий глава украинской столицы выиграл уже в первом туре.

Ранее Конституционный суд Украины принял решение об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства. Решение раскритиковал президент страны Владимир Зеленский, заявив, что оно направлено против него.