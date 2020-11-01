Зеленский назвал заговором олигархов решение Конституционного суда

20:10
Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский в Facebook написал, что решение Конституционного суда страны об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства направлено против него.
"Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда – это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе", – сообщил президент Украины.
Зеленский отметил, что они смогут сохранить свой образ жизни только при слабых государстве и его главе, добавив, что КС своими действиями "решил противопоставить себя государству и обществу".
Президент Украины также полагает, что Конституционный суд хочет сохранить "касту неприкасаемых". По его словам, судьи КС "долго сидели в засаде", пока не начались проверки деклараций чиновников, и теперь им страшно.
27 октября КС отменил ряд положений антикоррупционного законодательства, в частности, уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект о признании ничтожным решения КС как принятого "в условиях реального конфликта интересов". Документ также предусматривает лишение полномочий судей и начало процедуры назначения нового состава КС.
Председатель КС Александр Тупицкий заявил, что законопроект "имеет признаки конституционного переворота".
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