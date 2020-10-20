Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Украина ищет новые пути возвращения территорий, заявил Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к депутатам Верховной рады, сообщает RT.
"Можно сколько угодно постить веселые мемы о гарантиях безопасности Будапештского меморандума, но это не вернет наши территории. Мы ищем новые действенные инструменты для этого", – отметил президент страны.
Также Зеленский сообщил, что Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона. Он также отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный".
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам страны в день местных выборов, 25 октября.
Один из вопросов звучит следующим образом: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?"
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