Фото: president.gov.ua

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк перечислил пять вопросов, на которые предложат ответить гражданам страны в день местных выборов, 25 октября. Об этом сообщает издание "Новое время".

У респондентов спросят, поддерживают ли они идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. Кроме того, можно будет выбрать, поддержать ли создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.

Еще один пункт опросника касается легализации каннабиса. Эта мера рассматривается только в медицинских целях, чтобы снизить болевой синдром тяжелых больных. Другой пункт посвящен сокращению числа народных депутатов. Его планируется опустить до 300 человек.

Пятый вопрос звучит следующим образом: "Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?"

Ранее стало известно, что местные выборы на Украине 25 октября не будут проводить на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Как заявил полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов, решение о местных выборах противоречит Минским соглашениям.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в октябре выразил уверенность в восстановлении добрососедских отношений РФ с Украиной. По его словам, между народами государств нет вражды.

