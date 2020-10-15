Депутат Рады заявил о намеренной потере Крыма и Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива считает, что Крым украинские власти отдали осознанно. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогично политик высказался и про потерю Донбасса в 2014 году. Кива считает, что такие действия были связаны с предвыборной ситуацией на Украине.

"Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, они для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз вам говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно", – высказался депутат.

Он подчеркнул, что Киев заранее знал ход событий и действовал по определенному плану. Так, из Крыма были заранее выведены войска, которые Кива назвал элитными.

Политик добавил, что в настоящее время война выгодна целой прослойке общества, поскольку на ней можно обогащаться.

В состав Российской Федерации Крым вошел в 2014 году после проведения там референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединие полуострова к России. Однако на Украине с таким решением не согласны.

Ранее к действующим антироссийским санкциям по Крыму присоединились Украина, Грузия, Черногория, Албания, Исландия и Норвегия. Ограничения действуют с 2014 года.

