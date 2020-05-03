Бывший канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер предложил отменить антироссийские санкции, которые ЕС ввел после присоединения Крыма к России. По его словам, сотрудничество с РФ необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за коронавируса.

В интервью изданию Tagesspiegel Шредер отметил, говоря о Второй мировой войне, что "тот факт, что Россия готова, несмотря на ужасное прошлое, взаимодействовать с новой Германией в духе доверия, нельзя переоценить".

"То, что мы поддерживаем санкции против России, идет вразрез с этим. Во-первых, они пробуждают в России исторические воспоминания, а во-вторых – не меняют российскую политику. Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции следует отменить", – отметил Шредер.

По словам экс-канцлера, ошибочное мнение, что с помощью санкций можно принудить Россию к чему-либо.

"Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность", – подчеркнул Шредер.

Что касается ситуации на востоке Украины, бывший канцлер заявил, что соглашение наступит только в том случае, если Украина станет федеративным государством, а восток страны получит больше автономии.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за вхождения Крыма в состав РФ и ситуации на Украине. Европейские государства обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели против РФ санкции.

Москва, в свою очередь, ввела контрсанкции.