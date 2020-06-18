ЕС на год продлил санкции в отношении России по Крыму

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Европейский Союз продлил на год санкции в отношении России по Крыму, сообщает RT.

Об ограничительных мерах по поводу полуострова сообщается в заявлении Совета интеграционного объединения. Его распространили 18 июня в Брюсселе.

Действие санкций, ранее введенных в знак непризнания воссоединения России и Крыма, продлили до 23 июня 2021 года. Данное решение было согласовано 11 июня между послами стран – членов ЕС.

Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер предложил отменить санкции против России, введенные в связи с присоединением Крыма к РФ. Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией необходимо для Германии в связи со сложной экономической ситуацией, сложившейся из-за коронавируса.

В подобном ключе высказался депутат Бундестага Робби Шлунд. Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, комментируя это предложение, отметила, что такие заявления обусловлены интересами тех стран, представители которых их озвучивают.

Президент РФ Владимир Путин в одном из интервью отмечал, что страна компенсировала все убытки на санкции, в связи с чем России "плевать" на них.