В Совфеде оценили призыв депутата ФРГ снять санкции против РФ

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Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление депутата Робби Шлунда о том, что санкции против России должны быть немедленно сняты, передает RT.

"Те заявления, которые мы слышим, о необходимости отмены санкций, они обусловлены интересами прежде всего тех стран, представители которых их озвучивают", – заявила депутат.

Она заявила, что данное предложение в любом случае вынесут на рассмотрение. При этом Ковитиди признала, что сейчас не время для вражды, добавив, что для решения всемирных проблем необходимо объединяться.

Ранее глава германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунд заявил о нецелесообразности санкций против России. По его словам, в ситуации кризиса из-за пандемии Россия показала высокую степень солидарности и сочувствия странам.

Такого же мнения придерживается и член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. Он заявил, что страны должны помогать друг другу в сложные времена, а нынешний кризис ударит по экономике Евросоюза.

Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

Затем они неоднократно расширялись и продлевались. Сейчас против РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные и по Крыму.

