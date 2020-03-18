В ФРГ призвали снять санкции с России из-за коронавируса

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Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что ФРГ следует отменить санкции против России на фоне пандемии коронавируса.

По его мнению, страны должны помогать друг другу в сложные времена, а нынешний кризис ударит по экономике Евросоюза.

Депутат планирует поднять этот вопрос на следующем заседании международного комитета, пишет газета "Известия".

Официальный представитель фракции "Левые" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной поддержал инициативу.

Член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что идею будет сложно реализовать из-за позиции Ангелы Меркель.

Он подчеркнул, что канцлер Германии увязывает вопрос ограничений против Москвы с разрешением ситуации в Донбассе.

Актуальные новости мира за 30 января: США расширили антироссийские санкции

Впервые Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в 2014 году в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией.

Затем они неоднократно расширялись и продлевались. Сейчас против РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные и по Крыму.

Также были приостановлены переговоры о безвизовом режиме, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы.

В ответ на это Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.