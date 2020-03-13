Евросоюз продлил санкции в отношении граждан РФ

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Евросоюз продлил индивидуальные санкции в отношении граждан России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Срок их действия – до 15 сентября. Касаются ограничительные меры 175 физических лиц и 44 организаций. Причина – действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, отмечают в ЕС.

Раньше перечень включал 177 фамилий. Из него исключили двоих людей в связи с их кончиной, это Евгений Бушмин и Валерий Медведев.

В феврале американский президент Дональд Трамп еще на год продлил действие санкций против России. Согласно документу, "действия и политика правительства РФ продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности США".

Указ 13660 издал президент США Барак Обама 6 марта 2014 года до референдума в Крыму. Позднее были введены и другие санкции против российских физических и юридических лиц.

Минфин США ввел санкции против структур "Роснефти". В санкционный список внесена компания Rosneft Trading из-за сотрудничества с Венесуэлой. Активы Rosneft Trading в американской юрисдикции будут заблокированы. Американским лицам запрещается вести с организацией бизнес.

В марте Штаты вывели из-под санкций зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт".

Ограничения против них начали действовать в 2017 году в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. Тогда ситуация на Корейском полуострове обострилась после ракетных испытаний КНДР.