Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

09:49

В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы

политика за рубежом

Фото: depositphotos/etienjones

Американские сенаторы-демократы написали письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести очередные санкции против России, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На этот раз Москву хотят "наказать" за якобы вмешательство в будущие выборы президента США, которые пройдут 3 ноября. Отмечается, что сенаторы в ближайшие часы отошлют письмо.

Газета The New York Times ранее сообщила, что сотрудники разведслужб США предупредили палату представителей о действующем вмешательстве России в ход проведения выборов президента 2020 года.

Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента. По словам Трампа, появившиеся в СМИ сообщения – это очередная кампания по дезинформации, запущенная демократами в конгрессе. Он назвал данные сведения обманом.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал эти сообщения параноидальными. По его словам, они не имеют ничего общего с правдой.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика