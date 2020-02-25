В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы

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Американские сенаторы-демократы написали письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести очередные санкции против России, сообщает сайт "Комсомольской правды".

На этот раз Москву хотят "наказать" за якобы вмешательство в будущие выборы президента США, которые пройдут 3 ноября. Отмечается, что сенаторы в ближайшие часы отошлют письмо.

Газета The New York Times ранее сообщила, что сотрудники разведслужб США предупредили палату представителей о действующем вмешательстве России в ход проведения выборов президента 2020 года.

Дональд Трамп опроверг слухи о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в США с целью поддержать действующего президента. По словам Трампа, появившиеся в СМИ сообщения – это очередная кампания по дезинформации, запущенная демократами в конгрессе. Он назвал данные сведения обманом.

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков назвал эти сообщения параноидальными. По его словам, они не имеют ничего общего с правдой.