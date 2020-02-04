В США испугались, что Трамп продаст Аляску России

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Глава комитета палаты представителей по разведке США Адам Шифф обеспокоен тем, что лидер страны Дональд Трамп может продать Аляску России ради победы на выборах президента. Об этом информирует "Газета.ру".

О якобы готовящихся связях Трампа с Кремлем Шифф заявил на судебном слушании по импичменту.

Он отметил, что за "очередную" помощь Москвы в президентской гонке американский лидер передаст РФ Аляску.

По мнению сенатора, в том случае, если импичмент не состоится, глава Белого дома переедет в свою резиденцию во Флориде. Также Шифф заявил, что американский лидер передаст опосредованное управление страной своему зятю Джареду Кушнеру.

В апреле 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США. Свидетельств сговора Трампа с Москвой выявлено не было.