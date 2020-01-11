Трамп захотел наладить торговые отношения с Россией

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о необходимости налаживания торговых отношений с Россией. Об этом информирует РИА Новости.

"Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем", – отметил американский лидер.

По его словам, договориться о торговле с Москвой стало возможным после того, как закончилась "охота на ведьм".

В апреле 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер закончил расследование о вмешательстве РФ в президентские выборы в США. Заключалось, что свидетельств сговора Трампа с Москвой выявлено не было.

Позднее Владимир Путин заявлял, что в истории США не будет новой эпохи "охоты на ведьм". Таким определением он оценил доклад Мюллера о связях Трампа с Россией.