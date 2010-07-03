Путин приравнял доклад Мюллера к эпохе "охоты на ведьм"

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Владимир Путин надеется, что в американской истории не будет новой эпохи "охоты на ведьм". Именно с этим явлением он сравнил доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о связях Трампа с Россией, передает "Интерфакс".

На Международном Арктическом форуме президента РФ спросили, рад ли он за своего американского коллегу Дональда Трампа, который решил, что итоги работы Мюллера его оправдывают.

"Президенту Трампу виднее, что такое "охота на ведьм". Мы знаем это из истории Соединенных Штатов. Это черная страница в американской истории", – отметил Путин, добавив, что будет лучше, если эта страница не повторится.

Расследование Мюллера длилось около двух лет. Спецпрокурор должен был понять, существовал ли сговор между предвыборным штабом Трампа и РФ. В конце марта Мюллер завершил расследование и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру. Тот доложил конгрессу лишь об основных выводах.

Выяснилось, что расследование не выявило, чтобы кто-то из штаба Трампа вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на результаты выборов 2016 года.

При этом в докладе отмечаются две попытки влияния РФ на президентские выборы. Речь идет о деятельности Агентства интернет-исследований в соцсетях и попытках проведения российскими властями хакерских операций.

Изучив эти выводы, Трамп вновь заявил об отсутствии какой-либо связи его предвыборной кампании с Россией.

