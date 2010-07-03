Итоги расследования "российского дела" Мюллера оценили в МИД РФ

Российский МИД прокомментировал итоги расследования "российского дела", обнародованные американским Минюстом.
Представители ведомства обратили внимание, что на опровержение "очевидной фальшивки" у США ушло два года. Для этого понадобились "немалые средства" налогоплательщиков и "колоссальные усилия". А выдвинутые ходе расследования обвинения против 25 россиян в ведомстве сочли "смехотворными".
"Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что не было не только никакого "сговора", но и все инсинуации о "российском вмешательстве" – не имеющая под собой оснований злобная клевета", – подчеркнули в министерстве.
В минувшую субботу американский спецпрокурор Роберт Мюллер передал итоги расследования генпрокурору Уильяму Барру. Тот пообещал в ближайшее время ознакомить Конгресс с результатами.
Одним из выводов стало отсутствие сговора нынешнего президента Дональда Трампа с Москвой. После этого в Кремле заявили о несостоятельности американских обвинений о вмешательстве РФ в выборы.
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