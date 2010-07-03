Песков назвал несостоятельными обвинения о вмешательстве РФ в выборы в США

В Кремле настаивают на несостоятельности обвинений о вмешательстве Москвы в американские выборы, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, никаких оснований под собой не имеет даже информация, содержащаяся в краткой выжимке из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Мюллер завершил расследование "российского дела". Его команда проработала 22 месяца.
Как уточнили в Минюсте США, в ходе расследования спецпрокурор не обнаружил, что кто-то из окружения Трампа вступал в сговор с Москвой или пытался координировать свои действия с российской стороной, чтобы повлиять на исход выборов. При этом в докладе американского спецпрокурора утверждается, что Россия якобы пыталась воздействовать на избирательный процесс в США через соцсети и путем организации кибератак.
Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Нынешний глава Белого дома и его помощники уже не раз отвергали подозрения в неправомерных контактах с Москвой во время избирательной кампании. В Кремле также опровергают подобные обвинения.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.