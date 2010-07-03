Песков назвал несостоятельными обвинения о вмешательстве РФ в выборы в США

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В Кремле настаивают на несостоятельности обвинений о вмешательстве Москвы в американские выборы, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, никаких оснований под собой не имеет даже информация, содержащаяся в краткой выжимке из доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Мюллер завершил расследование "российского дела". Его команда проработала 22 месяца.

Как уточнили в Минюсте США, в ходе расследования спецпрокурор не обнаружил, что кто-то из окружения Трампа вступал в сговор с Москвой или пытался координировать свои действия с российской стороной, чтобы повлиять на исход выборов. При этом в докладе американского спецпрокурора утверждается, что Россия якобы пыталась воздействовать на избирательный процесс в США через соцсети и путем организации кибератак.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Нынешний глава Белого дома и его помощники уже не раз отвергали подозрения в неправомерных контактах с Москвой во время избирательной кампании. В Кремле также опровергают подобные обвинения.