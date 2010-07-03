Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

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Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выводы американского Минюста по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера полностью оправдали его. По словам главы Белого дома, выдвигавшиеся против него и его избирательного штаба обвинения в сговоре с Кремлем были "самым смешным, что ему доводилось слышать".

"Постыдно, что стране пришлось пройти через это. Постыдно, что вашему президенту пришлось пройти через это", − цитирует Трампа РИА Новости. Как напомнил политик, это началось еще до избрания его президентом США, причем "началось незаконно".

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве" в американские выборы в 2016 году. Расследование спецпрокурора Мюллераподтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен ко взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".