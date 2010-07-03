Володин назвал причину антироссийских санкций США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
США ввели санкции против России не из-за воссоединения с Крымом, а чтобы подавить ее экономически в ходе торговой войны. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на полях Петербургского международного экономического форума, пишут "Дни.ру".
"То, что у нас сегодня происходит, это торговые войны", – подчеркнул председатель нижней палаты. По его словам, "причина этих торговых войн как по отношению к нам, так же и по отношению к Китаю, – развитие нашей страны".
Как пояснил Володин, военная мощь России ставит ее на одну строчку с Китаем, который обладает огромным экономическим потенциалом. Вашингтон ввел бы санкции независимо от ситуации с Крымом, считает спикер Госдумы. По его мнению, ограничительные меры со стороны конкурентов стали неизбежными, как только Россия начала активно развиваться.
России в любом случае придется пережить санкционный период, предупредил Володин. "Поэтому давайте настроимся на то, что мы должны обязательно преодолеть вызовы", – подытожил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин ответил китайской пословицей на вопрос о месте России в схватке за экономическое первенство. На пленарном заседании ПМЭФ глава государства процитировал восточную мудрость: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
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