Путин ответил китайской пословицей на вопрос о схватке за первенство

Владимир Путин ответил китайской пословицей на вопрос о борьбе за экономическое первенство, который ему задали на Петербургском экономическом форуме.

7 июня модератор пленарного заседания ПМЭФ спросила у главы государства, каково место России в схватке за экономическое господство и нужно ли нашей стране выбирать одну из парадигм, передает РИА Новости. В ответ Путин процитировал китайскую пословицу: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".

В рамках ПМЭФ российский лидер призвал оградить лекарства и товары первой необходимости от торговых войн. По словам президента, в последние годы формально отмечается рост глобальной экономики, но на деле нынешняя модель экономических отношений находится в кризисе, который необходимо преодолеть.

Глава государства также высказался о тех, кто чинит препятствия проекту "Северный поток – 2". По его словам, противники проекта уверены в собственной исключительности и вседозволенности и привыкли к тому, что по счетам платят другие.

Петербургский международный экономический форум открылся 6 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Деловая программа форума включает около 200 мероприятий. В их числе – пленарные заседания, сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Они объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".