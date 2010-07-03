Путин ответил китайской пословицей на вопрос о схватке за первенство

Владимир Путин ответил китайской пословицей на вопрос о борьбе за экономическое первенство, который ему задали на Петербургском экономическом форуме.
7 июня модератор пленарного заседания ПМЭФ спросила у главы государства, каково место России в схватке за экономическое господство и нужно ли нашей стране выбирать одну из парадигм, передает РИА Новости. В ответ Путин процитировал китайскую пословицу: "Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится".
В рамках ПМЭФ российский лидер призвал оградить лекарства и товары первой необходимости от торговых войн. По словам президента, в последние годы формально отмечается рост глобальной экономики, но на деле нынешняя модель экономических отношений находится в кризисе, который необходимо преодолеть.
Глава государства также высказался о тех, кто чинит препятствия проекту "Северный поток – 2". По его словам, противники проекта уверены в собственной исключительности и вседозволенности и привыкли к тому, что по счетам платят другие.
Петербургский международный экономический форум открылся 6 июня в Санкт-Петербурге и продлится до 8 июня. Деловая программа форума включает около 200 мероприятий. В их числе – пленарные заседания, сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Они объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.