Путин призвал оградить товары первой необходимости от торговых войн

Владимир Путин призвал провести "демилитаризацию" нескольких сфер глобальной экономики и торговли. По мнению президента РФ, из-под торговых войн и санкций нужно вывести лекарства и товары первой необходимости.

"Предлагаем оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат", – сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В своем выступлении президент отметил, что в последние годы формально рост глобальной экономики характеризуется положительными значениями. В 2011–2017 годах рост – в среднем 2,8-3 процента ежегодно.

"Существующая модель экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе. И этот кризис носит всеобъемлющий характер. Проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия. Они серьезнее и масштабнее, чем казалось прежде", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Также президент высказался о путях преодоления кризиса мировой экономической модели.

"В центр дискуссии нужно вернуть такие понятия, как суверенитет, безусловное право каждой страны на свой собственный путь развития и ответственность не только за свое, но и за всеобщее устойчивое развитие", – отметил Путин.

Также президент объявил, что в рамках форума подпишут указ о национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта.

ПМЭФ-2019 стартовал 6 июня в Санкт-Петербурге. Форум продлится до 8 июня. В деловой программе заявлено порядка 200 мероприятий – пленарные заседания, сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Все они объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".

