Путин призвал оградить товары первой необходимости от торговых войн

Владимир Путин призвал провести "демилитаризацию" нескольких сфер глобальной экономики и торговли. По мнению президента РФ, из-под торговых войн и санкций нужно вывести лекарства и товары первой необходимости.
"Предлагаем оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости, лекарств, медицинского оборудования, а также систем ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат", – сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В своем выступлении президент отметил, что в последние годы формально рост глобальной экономики характеризуется положительными значениями. В 2011–2017 годах рост – в среднем 2,8-3 процента ежегодно.
"Существующая модель экономических отношений, к сожалению, все-таки находится в кризисе. И этот кризис носит всеобъемлющий характер. Проблемы здесь накапливаются и множатся все последние десятилетия. Они серьезнее и масштабнее, чем казалось прежде", – приводятся слова Путина на сайте Кремля.
Также президент высказался о путях преодоления кризиса мировой экономической модели.
"В центр дискуссии нужно вернуть такие понятия, как суверенитет, безусловное право каждой страны на свой собственный путь развития и ответственность не только за свое, но и за всеобщее устойчивое развитие", – отметил Путин.
Также президент объявил, что в рамках форума подпишут указ о национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта.
ПМЭФ-2019 стартовал 6 июня в Санкт-Петербурге. Форум продлится до 8 июня. В деловой программе заявлено порядка 200 мероприятий – пленарные заседания, сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Все они объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.