Путин поздравил лидеров рейтинга инвестиционной привлекательности АСИ

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Владимир Путин поздравил лидеров национального инвестиционного рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ), в том числе Москву, занявшую первое место.

"Хочу назвать и поздравить победителей рейтинга в 2019 году. Это Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург. В настоящие время растет здоровое соперничество между регионам за предпринимателей, за инвестиции и проекты, значительно повысилась эффективность управленческих команд", – цитирует Агентство "Москва" президента, который выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Рейтинг составляется с 2014 года. Оцениваются усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляют лучшие практики. Оценка 85 регионов России происходила на основе ответов 400 тысяч респондентов с использованием 45 индикаторов.

Показатели, влияющие на рейтинг, формируются из нескольких направлений: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура, поддержка малого бизнеса. Показателями эффективности оказания различных государственных услуг для бизнеса являются время прохождения, количество процедур и удовлетворенность предпринимателей типовыми административными процедурами, такими как регистрация юридических лиц, выдача разрешений на строительство, выдача лицензий, регистрация прав собственности на недвижимость, подключение к электросетям.

