Москва возглавила рейтинг регионов по привлекательности инвестклимата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столица по итогам 2018 года признана лидером Национального рейтинга инвестиционного климата, который презентован Агентством стратегических инициатив (АСИ) на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы трепетно относимся к рейтингу АСИ, потому что это, наверное, первый рейтинг, который дает оценку системной работы – это инфраструктура бизнеса, финансовая поддержка бизнеса, административные барьеры в области бизнеса, коммуникация между бизнесом и властью", – прокомментировал Сергей Собянин.

По словам мэра, пишет Агентство "Москва", в первом квартале этого года инвестиции в основной капитал города в сравнении с прошлым годом выросли на 25 процентов.

"Мы переходим в новую эпоху промышленности, инвестиций, развития инфраструктуры, коммуникации, мы переходим в новую экономику. Здесь чрезвычайно важно, чтобы наши города и регионы были комфортными для людей. Бизнес идет туда, куда идут люди, а люди идут туда, где им комфортно", – резюмировал Собянин.

На второй позиции в рейтинге АСИ оказался Татарстан, на третьей – Тюменская область. На четвертом месте – Калужская область, на пятом – Санкт-Петербург. В десятку лучших регионов по состоянию инвестиционного климата также попали Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская и Ульяновская области.

Накануне мэр столицы рассказал о важности трансформации городов. По его словам, города должны трансформироваться в соответствии со временем, чтобы избежать деградации, не потерять людей, а также инвестиций в будущее. Собянин отметил, что любые изменения неизменно будут вызывать критику. "Тишина, покой и трансформация городов – это разные вещи. Надо пройти этот путь, чтобы мы почувствовали драйв, желание измениться", – сказал он.

ПМЭФ-2019 стартовал 6 июня в Санкт-Петербурге. Форум продлится до 8 июня. В деловой программе заявлено порядка 200 мероприятий – пленарные заседания, сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты. Все они объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития".

