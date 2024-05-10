США выделят Украине еще 400 млн долларов

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США предоставят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов. Соответствующее распоряжение подписал американский президент Джо Байден, сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

Уточняется, что средства пойдут на ракеты для систем ПВО Patriot, боевые машины пехоты Bradley, а также на военную подготовку и образование.

О том, что США начали работу над новыми пакетами военной помощи Украине стало известно в четверг, 9 мая. В среду, 24 апреля, Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

До этого помощник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в Белом доме рассчитывают, что одобренных ранее конгрессом США 61 миллиарда долларов для Украины хватит на весь 2024 год.

Однако, по данным СМИ, в администрации Байдена сомневаются, что Украина сможет добиться успехов на поле боя с новым пакетом военной помощи. Как отметили чиновники, даже после выделения новой помощи ВСУ потребуются серьезные усилия для того, чтобы "обратить вспять" месяцы территориальных потерь.