Песков: Россия в ходе СВО "добьется своего"

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Россия "добьется своего" в ходе спецоперации, несмотря на то что США поставляют Украине все более дальнобойные вооружения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поставки ракет ATACMS Киеву со стороны Вашингтона.

Представитель Кремля обратил внимание, что Штаты напрямую вовлечены в конфликт. Они следуют по пути увеличения дальнобойности систем вооружений, поставляемых Украине.

"Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине", – сказал Песков.

Ранее СМИ заявили, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. По их данным, это произошло в марте. За это время Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу.

