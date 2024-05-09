Госдеп: США не знают сроков выделения новых пакетов военной помощи для ВСУ

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США уже работают над новыми пакетами военной помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Миллер заявил, что не собирается говорить о сроках, когда о новом пакете помощи для Киева будет объявлено.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Вместе с тем, по данным СМИ, в администрации Байдена сомневаются, что Украина сможет добиться успехов на поле боя с новым пакетом военной помощи. Как отметили чиновники, даже после выделения новой помощи ВСУ потребуются серьезные усилия для того, чтобы "обратить вспять" месяцы территориальных потерь.