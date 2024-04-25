Politico: власти США не уверены в успехе ВСУ даже с новой помощью

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В администрации президента США Джо Байдена сомневаются, что Украина сможет добиться успехов на поле боя даже с новым пакетом военной помощи. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех американских чиновников, пожелавших остаться инкогнито.

Один из политиков заявил, что Киев получит все необходимое для гипотетической победы, однако это не гарантирует Украине реальные успехи на фронте.

Другие чиновники сообщили о значительном изменении динамики на поле боя за последние месяцы в результате нехватки боеприпасов у ВСУ. Даже после выделения новой помощи потребуются серьезные усилия для того, чтобы "обратить вспять" месяцы территориальных потерь. В Вашингтоне также сомневаются в тактике и приоритетах Киева, особенно после провала прошлогоднего контрнаступления, говорится в статье издания.

24 апреля Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику. Вашингтон может возобновить поставки на этой неделе.

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Белый дом рассчитывает, что одобренных конгрессом США 61 миллиарда долларов для Украины хватит на весь 2024 год. Он также заявил, что, по мнению властей США, фундаментального перелома в боевых действиях на Украине в пользу России пока не произошло.