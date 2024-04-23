Представитель Белого дома Кирби: боевые действия развиваются не в пользу Киева

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Ситуация на Украине развивается не в пользу Киева ни в Донбассе, ни в других областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

"Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны", – подчеркнул он.

До этого Кирби объяснил, почему США не принимают участие в отражении воздушных атак на Украину. Он отметил, что с самого начала конфликта на Украине президент США Джо Байден обещал, что Вашингтон не будет вовлечен в кризис "в боевой роли".

Как указал представитель Белого дома, США активно поставляли Киеву средства ПВО для защиты воздушного пространства, однако на данный момент эту помощь оказывать невозможно.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что общие потери украинских войск с начала проведения спецоперации составляют около 500 тысяч человек. По его словам, для исключения краха ВСУ США планируют предоставить Киеву почти 61 миллиард долларов, большая часть из которых пойдет на финансирование военно-промышленного комплекса Штатов.

