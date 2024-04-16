Кирби: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля

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Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби объяснил, почему США не принимают участие в отражении воздушных атак на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

13 апреля военные США участвовали в отражении атаки Ирана на Израиль, сбивая беспилотники и ракеты.

"Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз", – заявил Кирби.

Он также напомнил, что с самого начала конфликта на Украине, президент США Джо Байден обещал, что Вашингтон не будет вовлечен в кризис "в боевой роли". По словам Кирби, США активно поставляли Киеву средства ПВО для защиты воздушного пространства, однако на данный момент эту помощь оказывать невозможно.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что просит западных партнеров передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, однако пока не смог получить одобрения. Он подчеркнул, что тема систем ПВО на сегодняшний день является самой проблемной для Украины.