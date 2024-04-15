Глава МИД Украины Кулеба безуспешно попросил у Запада системы Patriot в аренду

Фото: 123RF/gcalin

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что просит западных партнеров передать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot в аренду, однако пока не смог получить одобрения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой за интервью Кулебы украинским СМИ.

По словам министра, в данный момент Киев ведет переговоры о передаче ему двух систем Patriot и одной SAMP-T. Кулеба подчеркнул, что тема систем ПВО на сегодняшний день является самой проблемной для Украины.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что ФРГ в ближайшее время отправит Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot из запасов Бундесвера.

По словам министра, он заранее озаботился приобретением новой системы ПВО на замену предназначенной Украине. На данный момент киевские власти получили от ФРГ уже две системы Patriot.