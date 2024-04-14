The Sun: Киев планирует разрушить Крымский мост до середины лета

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Киев планирует предпринять попытку разрушить Крымский мост до середины июля 2024 года. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на украинские источники.

"Это всего лишь мост, он уже несколько раз серьезно повреждался", – отметил собеседник агентства.

Украинские чиновники подчеркнули, что для удара по мосту Киев может применить от 20 до 40 ракет Storm Shadow, а для подрыва опор – беспилотные катера, добавила газета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские власти готовят план нового контрнаступления, который будет включать в себя разрушение Крымского моста. По его словам, речь идет не только о самом Крымском мосте, но и о некоторых других инфраструктурных объектах в этом регионе, которые Киев считает своей военной целью.

До этого британские СМИ сообщали о том, что ГУР Минобороны Украины намерено повторно атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года. По данным журналистов, удар может быть совершен посредством беспилотников.

