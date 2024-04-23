Политолог Гусев: США припозднились с помощью для Киева

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Вашингтон припозднился с одобрением нового пакета помощи Украине и не стал оправдываться за такое "опоздание". Об этом заявил доктор политических наук Александр Гусев в интервью радио Sputnik.

"Здесь нет никакой попытки оправдаться, потому что их гораздо в большей степени волнуют собственные проблемы, а не то, что происходит в Киеве. Американцы просто так ничего не делают. Для них конфликт – это инвестиция", – прокомментировал Гусев.

По его словам, из обговоренных ранее 60,7 миллиарда долларов на Украину придет только 8 миллиардов долларов невоенной помощи.

Между тем эксперты, опрошенные агентством Reuters, заявили, что сейчас ВСУ находятся под натиском российской армии. Они также считают, что одобрение соответствующего законопроекта не дает никаких гарантий, что Киев получит помощь.

Ранее стало известно, что новый пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов ожидается больше обычного, он будет включать в себя бронетехнику и средства противовоздушной обороны.

По данным СМИ, в поставки войдут дополнительные боевые машины Bradley, а также более старые бронемашины Humvees, бронетранспортеры M113 и ракеты для систем ПВО. При этом президент Штатов Джо Байден заявил, что помощь США поможет восстановить главную инфраструктуру государства, а также поддержит реформы на пути к "евроатлантической" интеграции.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американцы, приняв очередное решение о помощи Украине, окончательно похоронили ее экономику, так как деньги, выделенные Вашингтоном, Киеву придется возвращать. По его словам, подобная ситуация – это "долговая кабала", из которой Украине не выбраться.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала попытки США оказать помощь режиму Владимира Зеленского "обреченными на провал".