Белый дом: фундаментального перелома в боях на Украине нет

Фото: Министерство обороны РФ

Американские власти считают, что фундаментального перелома в боевых действиях на Украине в пользу России пока не произошло. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос журналистов о степени воздействия на позиции Киева крупной паузы в поставках оружия и военной техники из США. Салливан назвал потери ВСУ контроля над некоторыми территориями на востоке тактическими. При этом, по его словам, их нельзя воспринимать как фундаментальный структурный сдвиг в основополагающей динамике конфликта.

Помощник президента США заявил, что расчет критиков Украины о том, что время в данном конфликте играет на стороне РФ, является неверным. В Белом доме верят, что структурная динамика конфликта отвечает интересам Киева.

"Пока Украина получает инструменты, необходимые для того, чтобы защищать себя, она может делать это эффективно, и она может победить", – убежден Салливан.

24 апреля Президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику. Вашингтон может возобновить поставки на этой неделе.

Ранее Салливан заявлял, что, по расчетам Белого дома, одобренных конгрессом США 61 миллиарда долларов для Украины хватит на весь 2024 год.