Губернатор Петербурга выразил соболезнования семьям погибших в ДТП с автобусом

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родственникам погибших в ДТП с упавшим в реку Мойку автобусом. Соответствующее обращение опубликовано на сайте администрации города.

"Сегодня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", – сказал Беглов.

Он уточнил, что всех пострадавших доставили в стационары, где они получают всю необходимую помощь.

Также губернатор СПБ поблагодарил спасателей, сотрудников скорой помощи, медиков, работников ГИБДД, которые оперативно пришли на помощь.

Как уточнили в ТАСС, первыми бросились спасать людей, которые оказались в тонувшем автобусе, Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов. Они вытащили нескольких пассажиров еще до прибытия экстренных служб.

Беглов добавил, что в городе организовали комиссию для выяснения причин ДТП и оказанию помощи пострадавшим. Власти также начали комплексную проверку компании-перевозчика, которой принадлежит автобус.

Автобус упал в воду с Поцелуева моста в Санкт-Петербурге около 13:00 10 мая. Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с его управлением.

В момент произошедшего в автобусе находились около 20 человек. Из него удалось поднять 9 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии клинической смерти. По последним данным, погибли 7 человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по части 5 статьи 264 и части 3 статьи 238 УК РФ. Полиция задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого, его доспросили.