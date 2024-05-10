В Харькове и области введут почасовые отключения света с 11 мая

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С 11 мая график почасовых отключений электроэнергии введут в Харькове, Харьковском, Богодуховском, Чугуевском, частично Изюмском и Лозовском районах. Об этом сообщает издание "Харьков.Сегодня".

Уточняется, что регионы, попавшие под отключения, поделили на 12 групп, в каждой из которых по три часа в сутки не будет электроэнергии.

Ранее глава нацкомпании Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что такое возможно при увеличении дефицита в энергосистеме Украины.

До этого в стране продлили ограничения электроснабжения для промышленности. Однако, по словам Кудрицкого, таких мер может не хватить для установления баланса.

Он также сообщал, что электроэнергия, импортируемая Украиной из Европы, не способна полностью покрыть имеющийся в стране дефицит.