ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) в ответ на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб российским энергетическим объектам ударили по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, ВС РФ нанесли удар при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования, гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами утром 8 мая.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – уточнили в МО РФ.

В результате это помогло снизить возможности Украины выпускать военную продукцию, а также перебрасывать западное вооружение и военную технику к линии боевого соприкосновения, добавили в пресс-службе.

Ранее в Минэнерго страны заявляли, что на территории Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областей из-за взрывов были повреждены различные объекты генерации и передачи электроэнергии. Также урон получили три теплоэлектростанции, добавляли в украинском энергохолдинге ДТЭК.

