На Украине хотят ввести графики почасовых отключений света

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В случае увеличения дефицита в энергосистеме на Украине могут ввести графики почасовых отключений света для всех потребителей, заявил глава нацкомпании Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

"Если дефицит в энергосистеме увеличится и станет непрерывным в течение суток, то в такой ситуации применяется другой график", – цитирует Кудрицкого РИА Новости.

Как он объяснил, в таком случае Укрэнерго доведет до каждой области лимит потребления и областные компании распределяют его на каждого потребителя.

По его словам, в пятницу, 10 мая, в стране продлили ограничения электроснабжения для промышленности, которые ввели в среду, 8-го числа. Однако таких мер может не хватить для установления баланса.

Кудрицкий уточнил, что ночью электроснабжение промышленности также ограничивают, так как в то время импорт электроэнергии на Украину не происходит, а круглосуточно получать аварийную помощь от других стран невозможно.

Ранее глава нацкомпании Укрэнерго заявил, что электроэнергия, импортируемая Украиной из Европы, не способна полностью покрыть имеющийся в стране дефицит. По его словам, на Украине пострадало "много важных электростанций", а также две гидроэлектростанции, на восстановление которых может потребоваться до года и более.