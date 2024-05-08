Премьер Украины: в стране повреждены более 800 объектов теплоснабжения

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Более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены в Украине. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль написал в своем телеграм-канале.

Он указал, что Украина потеряла до 8 гигаватт энергогенерации, а на восстановление поврежденных объектов потребуется миллиард долларов.

Ранее сообщалось, что ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" лишилась внешнего электроснабжения из-за взрывов в Харькове. По информации госинспекции ядерного регулирования Украины, отключение от источников энергии случилось в 08:30 4 апреля.

До этого глава компании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий указал, что украинская энергосистема подверглась самой мощной атаке за все время. С его слов, сильнее всего пострадал Харьков, однако повреждения получили и другие энергообъекты в регионах страны.