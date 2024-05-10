Собянин: число креативных кластеров в столице увеличилось почти в два раза за пять лет

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За прошедшие пять лет количество креативных кластеров в Москве увеличилось почти в два раза, и на сегодняшний день в городе их насчитывается свыше 30. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

"При этом больше половины – на территориях старых промышленных предприятий", – отметил мэр.

По его словам, многие из кластеров строились на местах уникальных архитектурных объектов. Например, "Центр Зотов" работает в здании бывшего Хлебозавода № 5, который закрыли в 2007 году. Теперь в нем проводят культурные мероприятия.

На территории бывшей текстильной фабрики "Трехгорная мануфактура" создали креативный квартал, на площадке которого работают свыше 150 резидентов и мастерских. Мэр добавил, что в Центре городской культуры "Графит" гости могут посетить фестивали, концерты, выставки, спектакли и маркеты.

При этом в открывшемся в 2021 году на территории ЦНИИчермет деловом пространстве "Суперметалл" предоставляют площадки для компаний из отраслей архитектуры, дизайна, рекламы, музыки, IT и других.

Собянин уточнил, что сейчас специалисты возводят кинокластер полного цикла МЕТМАШ.

"Окончание строительных работ планируется в 2030 году", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал о работе по созданию высокотехнологичных отраслевых промышленных кластеров в Москве. По словам мэра, в марте 2022 года у инвесторов появилась возможность арендовать землю под производство на максимально выгодных условиях – за один рубль в год.

Так, в ТиНАО появятся пищевой и строительный кластеры. Суммарные инвестиции в эти проекты составят около 580 миллиардов рублей. В общей сложности на производствах задействуют свыше 10 тысяч человек.