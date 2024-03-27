Культурный кластер появится на юге Москвы

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Культурный кластер с музеями, театрами, плавучей сценой для музыкальных фестивалей, летним кинотеатром и амфитеатром под открытым небом возведут на территории столичного Южного порта. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, общая площадь недвижимости составит 7,39 миллиона квадратных метров. Также на участке построят 4,37 миллиона квадратных метров жилья и 260,2 тысячи квадратных метров социальных объектов.

Кроме того, Бочкарев добавил, что там появится лес с арт-объектами современных художников и различные городские пространства. Он уточнил, что все работы планируют провести за счет инвесторов.

Как пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, появление кластера позволит обеспечить будущих жильцов и гостей кварталов самыми разнообразными возможностями для досуга и закрепит за локацией статус "третьего центра" столицы. Он отметил, что благодаря досуговой зоне будут объединены театр и музей современного искусства.

Кузнецов уточнил, что между культурными учреждениями пройдет улица сакуры, которая свяжет культурное пространство с набережной, плавучей сценой на Москве-реке, открытым амфитеатром и еще одним центром искусства.

Ранее Бочкарев сообщил, что с начала 2024 года по программе реновации в 16 новостройках обустроили 40 нежилых помещений под размещение торговых, сервисных и бытовых предприятий. Он отметил, что с каждым годом в столице увеличиваются темпы и объемы строительства.