Более 30 земельных участков выделили для развития инфраструктуры Москвы в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столица выделила застройщикам 31 земельный участок для строительства социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) по итогам 2023 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с января по декабрь Москва выделила по договорам безвозмездного пользования 46,1 гектара земли для строительства школ, детских садов и других соцучреждений за счет бюджетных средств.

"На выделенных застройщикам участках также появятся необходимые инженерные сети и подъездные дороги", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства столицы.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 28,1 гектара земли отвели для возведения школ и детсадов, 12,9 гектара – для строительства учреждений здравоохранения, еще 5 гектаров предоставили застройщикам для создания спортивных комплексов.

"Кроме того, на земельных участках в рамках АИП построят административные здания, жилые дома и пешеходные переходы", – подчеркнул Гаман.

Ранее сообщалось, что Москва выделила более 400 гектаров земли в рамках 80 масштабных инвестиционных проектов за семь лет работы меры поддержки. По словам Ефимова, в общей сложности инвесторы возведут свыше 3,5 миллиона квадратных метров промышленных площадей.

Еще он добавил, что жители столицы и представители бизнеса взяли в аренду у столицы 257,6 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости за 10 месяцев этого года.

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