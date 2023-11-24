Город выделил почти 2,7 га земли для строительства спорткомплексов в ЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва с начала года выделила почти 2,7 гектара земли для возведения спортивных комплексов в ЗАО, их общая площадь составит около 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман, передает портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, в Раменках появятся физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном и инфраструктура для футбольной школы. Три земельных участка арендовали на пять лет, на них в течение этого времени должны построить и ввести в эксплуатацию запланированные объекты, сказал он.

Отмечается, что на улице Раменки почти 0,3 гектара выделили застройщику для возведения четырехэтажного спорткомплекса площадью более шести тысяч "квадратов". Внутри разместятся бассейн, зал для игровых видов спорта, единоборств и другие помещения.

На Минской улице инвестор получил два земельных участка общей площадью порядка 2,4 гектара. На них построят инфраструктуру для футбольной школы: поле, двухэтажный спортцентр с залами для борьбы и подвижных игр. Также там возведут комплекс с универсальным залом для мини-футбола, классами для занятий, столовой, буфетом и актовым залом. Общая площадь объектов составит 23,8 тысячи "квадратов".

Ранее сообщалось, что в двух поселениях ТиНАО построят два новых ФОКа с бассейнами в течение пяти лет. Их планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Сейчас в ТиНАО возводятся горнолыжный комплекс в Щаповском поселении, ФОК – в Коммунарке, ледовый спортивный комплекс – в Троицке, всесезонный спортивно-развлекательный центр – рядом со станцией метро "Прокшино".

Еще семь некапитальных спортивных объектов откроют в Москве до конца 2023 года