В столичном районе Внуково появился новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На западе Москвы в районе Внуково сдан в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Спортивный объект, расположенный на Изваринской улице, получил название "Пегас", сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Постройка объекта велась за счет средств городского бюджета Москвы. На первом этаже здания расположены детский и взрослый бассейны, а на втором – тренажерный зал и буфет. На каждом этаже имеется медпункт. Посетители комплекса смогут здесь заниматься оздоровительным плаванием, физической и силовой подготовкой.

"Общая площадь залов и помещений "Пегаса" превышает 4 тысячи квадратных метров. Он будет работать круглогодично и станет местом притяжения для многих спортсменов и любителей не только из Внукова, но и со всего запада столицы", – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

За весь период строительства на стройплощадке три раза проводились выездные проверки качества работ и материалов. Сейчас застройщик уже получил разрешение на ввод объекта.

"Спорткомплекс готов к открытию", – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Ранее о готовности комплекса "Пегас" в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Вблизи микрорайона Изварино подошло к финалу строительство наземного пешеходного перехода. Уточняется, что специалисты завершили устройство наземного пешеходного перехода через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт Внуково.

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