В Москве завершили устройство наземного пешеходного перехода в Изварине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве к финалу подошло устройство наземного пешеходного перехода вблизи микрорайона Изварино, сообщили в пресс-службе Депстроя со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Он уточнил, что специалисты завершили устройство наземного пешеходного перехода через железнодорожный путь съездной ветки в аэропорт Внуково.

"В рамках строительства пешеходного перехода вблизи микрорайона Изварино произведена укладка резинокорда, выполнено подключение инженерных сетей, монтаж защитного ограждения, благоустройство прилегающей территории. Строительные работы полностью завершены", – заявил Загрутдинов.

Глава Депстроя добавил, что пешеходный переход позволит обеспечить безопасный проход через железнодорожный путь между районом Внуково и поселением Внуковским.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что южная рокада готова больше чем на 85%. По его словам, сейчас проложили 32,5 километра дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов. Мэр уточнил, что южная рокада свяжет четыре округа и 24 района Москвы с населением около 2,7 миллиона человек.

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