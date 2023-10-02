Сергей Собянин рассказал, какие социальные объекты появятся на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, какие объекты социальной инфраструктуры появятся на западе столицы.

По словам мэра Москвы, в Раменках в ближайшее время появится учебный корпус, рассчитанный на 300 детей с дошкольным отделением. Кроме того, в этом районе планируется возвести образовательный комплекс на 550 учеников и детский сад на 150 воспитанников.

В столичном районе Внуково готов к эксплуатации физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас" с двумя бассейнами. А в Крылатском районе в пристройке к поликлинике № 195 начнут работать клинико-диагностическая лаборатория и реабилитационное отделение. В настоящее время работы осуществляются на финальной стадии.

Новая частная школа, рассчитанная на 400 учеников, появилась и открылась в Очаково-Матвеевском районе Москвы. Также недалеко от станции метрополитена "Аминьевская" будет возведена школа на 775 учеников.



Градоначальник добавил, что в районе Солнцево открылась школа на 825 детей. А в Ново-Переделкине на этапе строительства находится школа на 550 мест. Кроме того, в этом районе планируется возвести трехэтажный физкультурно-оздоровительный центр на Боровском шоссе. В Филевском Парке будет возведен и передан городу образовательный комплекс со школой на 1 тысячу мест и детским садом на 300 воспитанников.

Немногим ранее глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что детский сад, рассчитанный на 140 детей, на 6-й Радиальной улице в Бирюлеве Восточном готов на 95%. По его словам, отделочные работы полностью выполнены, на финальной стадии находится благоустройство территории. Ввести здание в эксплуатацию планируется уже в этом году.

Собянин: в районе Метрогородок появится новая школа с детским садом