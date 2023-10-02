Здание детского сада на 6-й Радиальной улице готово на 95%

Фото: Депстрой

Здание детского сада на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное готово на 95%, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, отделочные работы полностью выполнены, на финальной стадии находится благоустройство территории. Ввести здание в эксплуатацию планируется уже в этом году.

Детский сад рассчитан на 140 детей. Фасады здания отделали шероховатым керамогранитом. Акцентами является остекление, соединяющее два этажа.

На территории объекта оборудовали групповую площадку для детей, общую физкультурную площадку, площадку для подвижных игр, тихого отдыха, линейки и общего построения, площадку для колясок и санок, а также хозяйственную площадку.

Главный вход в здание детского сада спроектировали на уровне земли. Ступеней для удобства входа-выхода посетителей там нет.

Загрутдинов рассказал, что на юге столицы на средства городского бюджета построили пять объектов образования. Помимо здания детского сада, в Бирюлеве Восточном строится школа на 825 мест. В районе Чертаново Южное возводят детсад на 125 мест, а в Чертанове Северном – детсад на 125 мест и учебный корпус на 300 мест.

Ранее сообщалось, что образовательный комплекс построят на Котляковской улице за счет средств инвестора. В рамках проекта планируется возвести школу и детский сад, которые затем передадут городу.

Также два детских сада, школу и поликлинику с подстанцией скорой помощи возведут в ТиНАО. На реализацию проектов будет выделено 6,9 миллиарда рублей.

Собянин: в Бирюлеве Восточном построят школу, детский сад и поликлинику