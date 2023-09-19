Два детских сада, школу и поликлинику возведут в ТиНАО по договорам участия

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В Кокошкине, находящемся в ТиНАО, возведут два детских сада, школу и поликлинику с подстанцией скорой помощи по договорам участия. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В столице инвесторы принимают участие в развитии социальной инфраструктуры, возводя вместе с жилыми кварталами социально значимые объекты по договорам участия. Так, согласованы два таких договора на строительство в поселении Кокошкино двух детских садов для 550 воспитанников, школы для 1,1 тысячи учеников, а также поликлиники с подстанцией скорой помощи", – отметил он.

По словам Ефимова, на реализацию всех проектов будет выделено 6,9 миллиарда рублей.

Он напомнил, что в феврале 2021 года в столице появился новый механизм, который позволяет строить объекты инженерной и транспортной инфраструктуры для горожан.

Предприниматели заключают с Москвой договоры участия в развитии и благоустройстве, после чего приступают к возведению необходимых объектов в рамках проектов строительства жилья, объяснил Ефимов.

"Все объекты будут построены недалеко от деревни Санино. Оба детских сада и школа войдут в образовательный комплекс, в строительство которого инвестор вложит более 3,7 миллиарда рублей", – заявил исполняющий обязанности руководителя департамента городского имущества Максим Гаман.

Площадь поликлиники, в состав которой также войдет подстанция скорой помощи, составит более 18 тысяч квадратных метров. Инвестор вложит в ее возведение порядка 3,14 миллиарда рублей, добавил он.

Ранее Ефимов сообщал, что за пять лет Москва предоставила 84,3 гектара земли для реализации 19 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в ТиНАО. Проекты осваивают свободные земли города, способствуют росту числа рабочих мест, а также развивают инфраструктуру и привлекают инвестиции в экономику Москвы.

Он привел в пример школу, которая была открыта в Коммунарке. Она рассчитана на 1,1 тысячи мест, внутри здания были обустроены классы, лаборатории, зал для театрального творчества, студии живописи и хореографии.



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